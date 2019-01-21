У Брюсселі сьогодні пройдуть тристоронні переговори щодо газу

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Україна, ЄС і Росія будуть обговорювати новий контракт на транзит газу

Сьогодні, 21 січня, в Брюсселі (Бельгія) пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу до країн ЄС по українській території.

Зустріч пройде за участю заступника голови Єврокомісії у справах енергоспівтовариства Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, керівника НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва, міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови "Газпрому" Олександра Медведєва.

Нагадаємо, минулого тижня глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав головну задачу переговорів з "Газпромом".

"Головним завданням України на цих переговорах є збереження транзиту. Друге, це те, що контракт має бути підписано за європейським правом, що забезпечить обсяги та гарантії виконання", - зазначив він.

Крім того, Коболєв зазначив, що без нового контракту "Газпром" з 2020 року може призупинити транзит. Як відомо, термін дії контракту на транзит російського газу до ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року.