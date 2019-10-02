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У Брюсселі прокоментували "формулу Штайнмаєра"

Новини » Політика    02.10.2019 - 15:15
У Брюсселі прокоментували "формулу Штайнмаєра"
Фото: рада Європи (facebook.com/eucouncil)

ЄС підтримує роботу як контактної групи в Мінську, так і "нормандської четвірки"

У Брюсселі назвали погодження так званої "формули Штайнмаєра" на засіданні в Мінську кроком, який призведе до імплементації мінських угод усіма сторонами конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Єврокомісія підтримує роботу як контактної групи в Мінську, так і "нормандської четвірки".

"Підсумки вчорашніх переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську, включно щодо так званої "формули Штайнмаєра, є кроком, який, сподіваємося, призведе до подальших зусиль з повної імплементації мінських домовленостей усіма сторонами", - заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич.

За словами Косьянчич, ЄС послідовно підтримував роботу "нормандської четвірки", контактної групи в Мінську та ОБСЄ у їхніх зусиллях сприяти імплементації мінських угод.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Зазначимо, що, за умовами "формули Штайнмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 1 жовтня під Офісом президента сотні активістів протестували проти підписання "формули Штайнмайєра". На мітинг зібралися представники різних політичних та громадських формувань.

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