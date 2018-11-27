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В Брюсселе обсуждают возможность увеличения военных кораблей в Черном море

Новости » Политика    27.11.2018 - 18:48
В Брюсселе обсуждают возможность увеличения военных кораблей в Черном море
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам Парубия, европейское сообщество должно продемонстрировать России, что эти воды имеют международный статус

Во время встреч с президентом Европейского парламента и генеральным серетарем НАТО в Брюсселе обсуждался вопрос увеличения присутствия военных кораблей в Черном море. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы проговаривали увеличение присутствия военных кораблей в Черном море и воздушном контроле. Также мы проговаривали - и это были, кстати, идеи европарламентариев, чтобы европейские суда могли пройти в порт Мариуполь через Керченский пролив для того, чтобы продемонстрировать Путину, что Азовское море не является и не может быть собственностью РФ", - заявил Парубий.

По его словам, европейское сообщество должно продемонстрировать России, что эти воды имеют международный статус.

"Это международные воды. Эти провокации должны быть остановлены Международное сообщество должно продемонстрировать, что никто не может поставить под сомнение статус этих вод", - добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет.

Также Порошенко и Столтенберг 26 ноября провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о проведении заседания Украина-НАТО.

Отметим, РФ атаковала украинские корабли 25 ноября. Вследствие агрессии РФ захвачены три украинские корабли.

В ближайшее время ожидается реакция Североатлантического совета на ситуацию в Азовском море, - Парубий Захваченный РФ украинский командир готов в суде отстаивать свою невиновность
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