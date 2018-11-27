У Брюселі обговорюють можливість збільшення військових кораблів в Чорному морі

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За словами Парубія, європейська спільнота має продемонструвати Росії, що ці води мають міжнародний статус

Під час зустрічей з президентом Європейського парламенту та генеральним серетарем НАТО у Брюселі обговорювалось питання збільшення присутності військових кораблів в Чорному морі. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми проговорювали збільшення присутності військових кораблів в Чорному морі, і повітряному контролі. Також ми проговорювали - і це були, доречі, ідеї європарламентарів, щоб європейські суда могли пройти в порт Маріуполя через Керченську протоку для того, щоб продемонструвати Путіну, що Азовське море не є і бути не може власністю РФ", - заявив Парубій.

За його словами, європейська спільнота має продемонструвати Росії, що ці води мають міжнародний статус.

"Це міжнародні води. Ці провокації мають бути зупинені Міжнародна спільнота має продемонструвати, що ніхто не може поставити під сумнів статус цих вод", - додав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що ніяких виправдань дій Москви немає.

Також Порошенко і Столтенберг 26 листопада провели телефонні переговори, в ході яких домовилися про проведення засідання Україна-НАТО.

Зазначимо, РФ атакувала українські кораблі 25 листопада. Внаслідок агресії РФ захоплені три українські кораблі.