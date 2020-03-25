"Брюгге" в ближайшее время выкупит контракт игрока "Шахтера"

Фото: Эдуард Соболь (shakhtar.com)

Бельгийский клуб хочет заполучить украинского фулбека

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий за "Брюгге" на правах аренды, может перейти в бельгийский клуб на постоянной основе. Об этом сообщает Voetbal24.

По условиям которой у бельгийцев есть приоритет на выкуп украинца за четыре миллиона евро, но руководство команды рассчитывает снизить цену в процессе переговоров. Отмечается, что трансфер очень близок и официально о нем может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь провел за "Брюгге" 36 матчей, в которых он выполнил 4 результативные передачи. На момент приостановки чемпионата команда украинца находится на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись от второго "Гента" на 15 пунктов.

Напомним, нападающий "Шахтера" и молодежной сборной Украины Владислав Вакула заинтересовал один из клубов высшего дивизиона США.