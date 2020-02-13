Форвард "Шахтера" заинтересовал клуб высшего дивизиона США

Фото: Владислав Вакула (shakhtar.com)

Футболист молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в США

Нападающий донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Владислав Вакула может перебраться в один из клубов высшего дивизиона США - МЛС (Major League Soccer). Об этом сообщает Footballhub.

По информации источника, получили предложение об аренде 20-летнего футболиста на один сезон, который длится в МЛС с марта по октябрь. Американский клуб также хочет иметь возможность выкупа игрока.

Отметим, что зимнее трансферное окно МЛС открылось вчера, 12 февраля, и продлится до 5 мая 2020 года.

В первой части сезона Вакула выступал на правах аренды в "Мариуполе". Он провел за приазовскую команду 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Зимой "Шахтер" вернул игрока из аренды, футболист отправился с командой в Турцию на тренировочный сбор. Контракт Вакулы с "горняками" рассчитан до лета 2024 года.

Бондаренко, Вакула и еще 25 игроков, которые примут участие во втором сборе «Шахтера» в Белеке https://t.co/LI0YYb0sNm — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 2, 2020

Напомним, лондонский "Арсенал" отказался от трансфера футболиста "Шахтера" Николая Матвиенко.