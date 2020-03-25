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"Брюгге" найближчим часом викупить контракт гравця "Шахтаря"

Новини » Спорт     25.03.2020 - 19:21
"Брюгге" найближчим часом викупить контракт гравця "Шахтаря"
Фото: Едуард Соболь (shakhtar.com)

Бельгійський клуб хоче отримати українського фулбека

Захисник донецького Шахтаря і збірної України Едуард Соболь, який виступає за "Брюгге" на правах оренди, може перейти в бельгійський клуб на постійній основі. Про це повідомляє Voetbal24.

За умовами якої у бельгійців є пріоритет на викуп українця за чотири мільйони євро, але керівництво команди розраховує знизити ціну в процесі переговорів. Зазначається, що трансфер дуже близький і офіційно про нього може бути оголошено найближчим часом.

У поточному розіграші чемпіонату Бельгії Соболь провів за "Брюгге" 36 матчів, в яких він виконав 4 результативні передачі. На момент припинення чемпіонату команда українця знаходиться на першому місці в турнірній таблиці, відірвавшись від другого "Гента" на 15 пунктів.

Нагадаємо, нападник "Шахтаря" і молодіжної збірної України Владислав Вакула зацікавив один з клубів вищого дивізіону США.

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