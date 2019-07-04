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Футболист сборной Украины перешел в бельгийский клуб

Новости » Спорт    04.07.2019 - 10:57
Футболист сборной Украины перешел в бельгийский клуб
Фото: Эдуард Соболь - по центру (ffu.ua)

Соглашение заключено до конца сезона с правом выкупа футболиста

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь на правах аренды перешел в бельгийский "Брюгге". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение заключено до конца сезона с правом выкупа футболиста, контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру". 

Прошлый сезон Эдуард провел в Чехии на правах аренды за "Яблонец". Он принял участие в 27 матчах за чешский клуб, забил гол и отдал три результативные передачи. До этого игрок отдавался в аренду в "Славию", "Металлист", "Зарю", и донецкий "Металлург".

"Брюгге" по итогам минувшего чемпионата Бельгии занял второе место и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов. 

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду.

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