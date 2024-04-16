В Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян, - ГУР

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Липецькій області Росії оголошували про загрозу атаки безпілотників у регіоні, а також нібито про падіння якогось дрона та пожежу у недобудованій лікарні.

Також 5 квітня безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку.

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