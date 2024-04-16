В Брянске сгорела подстанция, которая питала военные объекты россиян, - ГУР

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Липецкой области России объявляли об угрозе атаки беспилотников в регионе, а также якобы о падении какого-то дрона и пожаре в недостроенной больнице.

Также 5 апреля беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, который производит взрывчатку.

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