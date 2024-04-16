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В Брянске сгорела подстанция, которая питала военные объекты россиян, - ГУР

Фото: в Брянске сгорела подстанция, питавшая военные объекты россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 16 апреля в российском Брянске сгорела подстанция, в результате чего были обесточены несколько военных объектов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без света остались:

  • военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
  • 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
  • 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

Как отмечает разведка, вышеупомянутые объекты террористы используют для войны против нашей страны. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Липецкой области России объявляли об угрозе атаки беспилотников в регионе, а также якобы о падении какого-то дрона и пожаре в недостроенной больнице.

Также 5 апреля беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, который производит взрывчатку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияБрянская область