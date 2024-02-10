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У Брянській області РФ "збивали" безпілотники: названа кількість

Ілюстративне фото: У Брянській області "збивали" безпілотники (рос ЗМІ)
Автор: Владислав Прийменко

Міноборони Росії заявило про нібито "збиття" трьох безпілотників над Брянською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ.

За словами Міноборони, над Брянською областю вдалося "знищити" нібито українські безпілотники.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області", - заявили в Міноборони.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не відреагував на ситуацію.

Атаки безпілотників у Росії

Нагадаємо, що 9 лютого у Краснодарському краї горів НПЗ. Перед вибухом мешканці чули звуки безпілотника.

Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".

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