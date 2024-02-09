У Краснодарському краї горить НПЗ (відео)

У Краснодарському краї горить нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra .

За словами рятувальників, пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі.

"За інформацією ЄДДС Сіверського району, близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ", - повідомляє оперштаб регіону.

Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.

Пожежі в Росії

Раніше ми писали про пожежу у житловому будинку в Москві. Займання охопило площу понад 4 тисячі квадратних метрів.

Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".