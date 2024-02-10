В Брянской области РФ "сбивали" беспилотники: названо количество

Минобороны России заявило об якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.
По словам Минобороны, над Брянской областью удалось "уничтожить" якобы украинские беспилотники.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - заявили в Минобороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз не отреагировал на ситуацию.
Напомним, что 9 февраля в Краснодарском крае горел НПЗ. Перед взрывом жители слышали звуки беспилотника.
Также мы писали что взрыв произошел на газопроводе в Пермском крае РФ 8 февраля. Вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
К слову, в Белгороде 7 февраля вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций. Россияне заявили о "прилете".
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