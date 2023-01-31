В Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування
Фото: в Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування (Getty Images)
В Брянській області під обстріл потрапило прикордонне село Ломаківка. Внаслідок удару в населеному пункті низка руйнувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.
За словами Богомаза, внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Водночас були пошкоджені житлові будинки, пам'ятник солдатам ВВВ й магазин.
Також в Ломаківці після удару було порушено електропостачання.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгородській області нещодавно пролунали вибухи. Влада заявила про "прильоти".
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