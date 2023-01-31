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В Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування

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Вівторок 31 січня 2023 16:45
В Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування Фото: в Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Брянській області під обстріл потрапило прикордонне село Ломаківка. Внаслідок удару в населеному пункті низка руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами Богомаза, внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Водночас були пошкоджені житлові будинки, пам'ятник солдатам ВВВ й магазин.

Також в Ломаківці після удару було порушено електропостачання.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгородській області нещодавно пролунали вибухи. Влада заявила про "прильоти".

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