Фото: в Брянській області заявили про обстріл прикордонного села, є руйнування (Getty Images)

В Брянській області під обстріл потрапило прикордонне село Ломаківка. Внаслідок удару в населеному пункті низка руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами Богомаза, внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Водночас були пошкоджені житлові будинки, пам'ятник солдатам ВВВ й магазин. Також в Ломаківці після удару було порушено електропостачання. Наразі інші подробиці не розкриваються.