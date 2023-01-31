ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 16:45
В Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения Фото: в Брянской области заявили об обстреле пограничной деревни, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Брянской области под обстрел попало пограничное село Ломаковка. В результате удара в населенном пункте ряд разрушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам Богомаза, в результате обстрела никто из гражданских не пострадал. В то же время были повреждены жилые дома, памятник солдатам ВОВ и магазин.

Также в Ломаковке после удара было нарушено электроснабжение.

Пока другие подробности не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области недавно прогремели взрывы. Власти заявили о "прилетах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Брянская область
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира