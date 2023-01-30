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У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти": подробиці

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Бєлгородська область, Понеділок 30 січня 2023 15:15
У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти": подробиці Фото: у Білгородській області знову повідомляють про "прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ вдень 30 січня знову пролунали вибухи. Влада стверджує, що були "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

За його словами, ще кілька сіл у Шебекінському міському окрузі "потрапили під обстріл". Жертв та постраждалих немає.

"Є прильоти в Новій Таволжанці. снаряд, що не розірвався, приземлився на територію промислового підприємства. Оперативні служби проводять розмінування території. Внаслідок прильоту в селищі Первомайський пошкоджено скління приватного домоволодіння", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці у російській Бєлгородській області було неспокійно. Місцеві жителі скаржилися на вибухи, а влада заявила про "обстріл" та постраждалих.

Також ми писали, що вчора в РФ було неспокійно в Курській області, там нарахували 12 "прильотів " та повідомляли про проблеми зі світлом.

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