У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти": подробиці

Фото: у Білгородській області знову повідомляють про "прильоти" (Getty Images)

У Бєлгородській області РФ вдень 30 січня знову пролунали вибухи. Влада стверджує, що були "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.