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В Брянской области РФ заявили о "проникновении украинской ДРГ"

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Брянская область, Россия, Вторник 15 августа 2023 14:51
В Брянской области РФ заявили о "проникновении украинской ДРГ" Фото: в Брянской области РФ заявили о "проникновении украинской ДРГ" (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Татьяна Степанова

В российской Брянской области сегодня, 15 августа, заявили о якобы попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в село Курковичи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.

"В настоящее время Вооруженными Силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделениями управления Росгвардии в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации", - написал Богомаз.

По его словам, в результате обстрела якобы со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, есть частичные повреждения производственных помещений и автомобиля. Пострадавших среди жителей нет.

Ситуация в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто устраивает здесь провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

А в июле оккупанты перебросили новый отряд россиян в Брянскую область для проведения диверсий на территории Украины.

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