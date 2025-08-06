Брянськ атакували невідомі дрони: в районі нафтобази здіймається дим

Російське місто Брянськ масовано атакували невідомі дрони. В місті було чути потужні вибухи, після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що наліт на місто почався близько 5 ранку, було чутно більше 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.
Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.
Жителі інших районів області повідомляють про звуки прольоту дронів і вибухи.
Наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО було пошкоджено кілька багатоповерхівок.
26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.
Крім того, Сили оборони знищили неподалік Брянська ракетний комплекс "Іскандер".