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Брянськ атакували невідомі дрони: в районі нафтобази здіймається дим

Ілюстративне фото: Росію атакують невідомі безпілотники (t.me/mchs_official)
Автор: Валерій Савицький

Російське місто Брянськ масовано атакували невідомі дрони. В місті було чути потужні вибухи, після чого у районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Місцеві жителі розповіли Telegram-каналу SHOT, що наліт на місто почався близько 5 ранку, було чутно більше 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.

Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.

Жителі інших районів області повідомляють про звуки прольоту дронів і вибухи.

Повітряні удари по Брянській області

Наприкінці червня Брянську область чотири дні поспіль атакували ударні дрони. В місті через роботу ППО було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

26 червня у Брянську українські дрони вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів російської армії. На нафтобазі виникла пожежа.

Крім того, Сили оборони знищили неподалік Брянська ракетний комплекс "Іскандер".

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Брянська область