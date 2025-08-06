Брянск атаковали неизвестные дроны: в районе нефтебазы поднимается дым

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что налет на город начался около 5 утра, были слышны более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников были сбиты.

Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов области сообщают о звуках пролета дронов и взрывах.