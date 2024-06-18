Брудне повітря й кліматичні коливання "вбили" понад 130 млн людей: що варто знати українцям

Проведене групою вчених дослідження показало, що у період з 1980 по 2020 рік близько 135 мільйонів передчасних смертей у всьому світі були пов'язані із забрудненням повітря дрібними твердими частинками. Не останню роль у цьому відіграли так звані кліматичні коливання.
РБК-Україна розповідає, що відомо це про дослідження, його результати, а також вплив кліматичних коливань на передчасні смерті людей.
Нещодавнє дослідження було проведене під керівництвом доцента Азійської школи навколишнього середовища (ASE) та Медичної школи Лі Конг Чіан (LKCMedicine) Стіва Йіма, який також є головним дослідником Сінгапурської обсерваторії Землі Наньянського технологічного університету (EOS).
Щоб зрозуміти, як забруднення повітря впливає на рівень смертності, науковці:
Згідно з результатами дослідження, впродовж 40 років (у період з 1980 по 2020 рік) близько 135 мільйонів передчасних смертей у всьому світі були пов'язані саме із забрудненням повітря мікроскопічними частинками PM2,5 (діаметром до 2,5 мікронів).
Йдеться про смертельні випадки:
Уточнюється при цьому, що третина передчасних смертей була пов'язана з інсультом (33,3%), інша третина - з ішемічною хворобою серця (32,7%). Решту передчасних смертей склали хронічні обструктивні захворювання легень, інфекції нижніх дихальних шляхів, а також рак легенів.
Учасники проведеного дослідження (фото: ntu.edu.sg)
У межах дослідження науковці виявили, що на забруднення повітря частинками PM2,5 мають вплив, серед іншого, такі кліматичні феномени як:
Зазначається, що такі "кліматичні чинники" призвели до 14-відсоткового зростання передчасних смертей.
Вчені пояснюють це тим, що на підвищення концентрації у повітрі частинок PM2,5 (особливо шкідливих для здоров'я людини при вдиханні) впливають:
За словами експертів, різні кліматичні коливання можуть призводити до застою повітря у тій чи іншій зоні та накопичення забруднюючих речовин в атмосфері.
Йдеться про забруднення повітря мікроскопічними частинками внаслідок викидів від транспортних засобів, промислових процесів, а також природніх "джерел" (лісових пожеж, пилових бур тощо).
"Хоча проведені раніше дослідження вивчали аспекти якості повітря та клімату, це дослідження мало глобальний масштаб і аналізувало дані за 40 років. Спостерігаючи, як конкретні кліматичні моделі впливають на забруднення повітря в різних регіонах, воно пропонує нове розуміння складного взаємозв'язку між кліматом і якістю повітря", - наголосили у Наньянському технологічному університеті.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Nanyang Technological University, ScienceDaily, Wikipedia.
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