Брудне повітря й кліматичні коливання "вбили" понад 130 млн людей: що варто знати українцям

Основне про дослідження та його результати

Нещодавнє дослідження було проведене під керівництвом доцента Азійської школи навколишнього середовища (ASE) та Медичної школи Лі Конг Чіан (LKCMedicine) Стіва Йіма, який також є головним дослідником Сінгапурської обсерваторії Землі Наньянського технологічного університету (EOS).

Щоб зрозуміти, як забруднення повітря впливає на рівень смертності, науковці:

вивчили супутникові дані NASA щодо рівнів дрібних твердих частинок в атмосфері Землі

проаналізували статистичні дані щодо захворюваності та смертності від захворювань, пов'язаних із забрудненням (надані американським Інститутом показників і оцінки здоров'я)

дослідили інформацію Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) щодо кліматичних моделей планети

Згідно з результатами дослідження, впродовж 40 років (у період з 1980 по 2020 рік) близько 135 мільйонів передчасних смертей у всьому світі були пов'язані саме із забрудненням повітря мікроскопічними частинками PM2,5 (діаметром до 2,5 мікронів).

Йдеться про смертельні випадки:

які траплялися раніше, ніж очікувалося (на тлі середньої тривалості життя людей в тому чи іншому регіоні)

на тлі причин, яким можна було запобігти (фактори навколишнього середовища) або хвороб, які можна було вилікувати

Уточнюється при цьому, що третина передчасних смертей була пов'язана з інсультом (33,3%), інша третина - з ішемічною хворобою серця (32,7%). Решту передчасних смертей склали хронічні обструктивні захворювання легень, інфекції нижніх дихальних шляхів, а також рак легенів.

Учасники проведеного дослідження (фото: ntu.edu.sg)

Взаємозв'язок кліматичних коливань і забруднення повітря

У межах дослідження науковці виявили, що на забруднення повітря частинками PM2,5 мають вплив, серед іншого, такі кліматичні феномени як:

Південне коливання у Тихому океані (що формується на тлі протилежних екстремальних значень температури води й атмосферного тиску - Ель-Ніньйо та Ла-Нінья)

Диполь Індійського океану (що виникає внаслідок різниці температур поверхні води західної та східної його частин)

Північно-атлантичне коливання або ж Північноатлантична осциляція (що проявляється передусім у зміні температури морської поверхні та мінливості клімату на півночі Атлантичного океану)

Зазначається, що такі "кліматичні чинники" призвели до 14-відсоткового зростання передчасних смертей.

Вчені пояснюють це тим, що на підвищення концентрації у повітрі частинок PM2,5 (особливо шкідливих для здоров'я людини при вдиханні) впливають:

підвищення температури

зміни режиму вітру

зменшення кількості опадів тощо

За словами експертів, різні кліматичні коливання можуть призводити до застою повітря у тій чи іншій зоні та накопичення забруднюючих речовин в атмосфері.

Йдеться про забруднення повітря мікроскопічними частинками внаслідок викидів від транспортних засобів, промислових процесів, а також природніх "джерел" (лісових пожеж, пилових бур тощо).

"Хоча проведені раніше дослідження вивчали аспекти якості повітря та клімату, це дослідження мало глобальний масштаб і аналізувало дані за 40 років. Спостерігаючи, як конкретні кліматичні моделі впливають на забруднення повітря в різних регіонах, воно пропонує нове розуміння складного взаємозв'язку між кліматом і якістю повітря", - наголосили у Наньянському технологічному університеті.