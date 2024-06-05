Аномальна спека накриє Європу: чого чекати українцям влітку

Довгострокові прогнози метеорологів і синоптиків свідчать про те, що літо 2024 року буде щонайменше дуже теплим у більшій частині Європи. Подекуди людям обіцяють справжню спеку.

РБК-Україна розповідає, якою саме може бути погода в Європі та Україні.

Яке літо обіцяють європейцям

Згідно з інформацією метеорологів, Європа - континент із найшвидшим нагріванням у світі. Минулого року значна частина південної Європи пережила тривалі періоди надзвичайної спеки з температурами, які подекуди сягали майже 48 градусів за Цельсієм

Влітку 2024 року на європейців у багатьох країнах також чекатиме справжня спека, тож деякі міста в очікуванні туристів уже готуються до майбутніх викликів.

Популярними серед подорожуючих під час літніх канікул традиційно залишаються Греція, Італія, Хорватія та Франція. Подекуди навіть з'явилась окрема посада - головний спеціаліст із "теплопостачання", що працює над створенням протоколів, покликаних зробити життя місцевих мешканців і туристів більш комфортним на тлі високих температур.

"Спека - тихий вбивця. І прогнози на найближчі роки показують, що буде тільки гірше. Тому ми переплановуємо наше місто та вносимо зміни, щоб адаптуватися до цього", - розповіла головний спеціаліст з теплопостачання Афін Елісавет Баргіанні.

Експерти рекомендують також користуватися спеціалізованим додатком EXTREMA Global, призначеним для захисту від екстремальних температур.

Додаток EXTREMA Global (скріншот: play.google.com/store)

Він дозволяє оцінити ризики для здоров'я на тлі спеки в реальному часі, дає поради щодо найближчих "прохолодних" локацій і допомагає скласти цікавий і безпечний туристичний маршрут.

Тим мандрівникам, які надають перевагу більш прохолодному клімату, радять відвідувати Норвегію, Словенію, Швейцарію, Швецію або ж Фінляндію.

До чого готуватись українцям

Згідно з інформацією кандидата географічних наук, завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС та НАН України Віри Балабух, погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів.

За її словами, спека влітку 2024 року буде, проте очікувати певних рекордів можливо й не варто.

"І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим", - уточнила експерт.

Високі температури полюбляють не всі (ілюстрація: pixabay.com)

Така ситуація пов'язана з низкою чинників, серед яких, зокрема, циркуляція атмосфери впродовж тривалого періоду на тлі стану океанів.

"Одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, - південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається "Ель-Ніньйо" і "Ла-Нінья" - підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію", - пояснила метеоролог.

Крім того, температурні показники можуть залежати від сонячної активності.

"Ви знаєте про ці цикли сонячні? 11-річні. То от зараз у нас спостерігається 25-й цикл сонячної радіації. І, відповідно, до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо, що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму", - підсумувала експерт.