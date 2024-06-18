Грязный воздух и климатические колебания "убили" более 130 млн человек: что нужно знать украинцам

Основное об исследовании и его результатах

Недавнее исследование было проведено под руководством доцента Азиатской школы окружающей среды (ASE) и Медицинской школы Ли Конг Чиан (LKCMedicine) Стива Йима, являющегося также главным исследователем Сингапурской обсерватории Земли Наньянского технологического университета (EOS).

Чтобы понять, как загрязнение воздуха влияет на уровень смертности, ученые:

изучили спутниковые данные NASA касательно уровней мелких твердых частиц в атмосфере Земли

проанализировали статистические данные по заболеваемости и смертности от заболеваний, связанных с загрязнением (предоставленные американским Институтом показателей и оценки здоровья)

исследовали информацию Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) о климатических моделях планеты

Согласно результатам исследования, в течение 40 лет (в период с 1980 по 2020 год) около 135 миллионов преждевременных смертей во всем мире были связаны именно с загрязнением воздуха микроскопическими частицами PM2,5 (диаметром до 2,5 микронов).

Речь идет о смертельных исходах:

которые случались раньше, чем ожидалось (на фоне средней продолжительности жизни людей в том или ином регионе)

на фоне причин, которые можно было предотвратить (факторы окружающей среды) или болезней, которые можно было вылечить

Уточняется при этом, что треть преждевременных смертей была связана с инсультом (33,3%), другая треть - с ишемической болезнью сердца (32,7%). Остальные преждевременные смерти составили хронические обструктивные заболевания легких, инфекции нижних дыхательных путей, а также рак легких.

Участники проведенного исследования (фото: ntu.edu.sg)

Взаимосвязь климатических колебаний и загрязнения воздуха

В рамках исследования ученые обнаружили, что на загрязнение воздуха частицами PM2,5 оказывают влияние, среди прочего, такие климатические феномены как:

Южное колебание в Тихом океане (которое формируется на фоне противоположных экстремальных значений температуры воды и атмосферного давления - Эль-Ниньо и Ла-Нинья)

Диполь Индийского океана (которая возникает вследствие разницы температур поверхности воды западной и восточной его частей)

Североатлантическое колебание или Североатлантическая осцилляция (которая проявляется прежде всего в изменении температуры морской поверхности и изменчивости климата на севере Атлантического океана)

Отмечается, что такие "климатические факторы" привели к 14-процентному росту преждевременных смертей.

Ученые объясняют это тем, что на повышение концентрации в воздухе частиц PM2,5 (особенно вредных для здоровья при вдыхании) влияют:

повышение температуры

изменения режима ветра

уменьшение количества осадков и т.п.

По словам экспертов, разные климатические колебания могут приводить к застою воздуха в той или иной зоне и накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Речь идет о загрязнении воздуха микроскопическими частицами вследствие выбросов от транспортных средств, промышленных процессов, а также природных "источников" (лесных пожаров, пылевых бурь и т.п.).

"Хотя проведенные ранее исследования изучали аспекты качества воздуха и климата, это исследование имело глобальный масштаб и анализировало данные за 40 лет. Наблюдая, как конкретные климатические модели влияют на загрязнение воздуха в разных регионах, оно предлагает новое понимание сложной взаимосвязи между климатом и качеством воздуха", - отметили в Наньянском технологическом университете.