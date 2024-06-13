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Аномальна спека, пожежі й потопи. Європу "накрили" природні катаклізми (фото, відео)

Четвер 13 червня 2024 17:15
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Аномальна спека, пожежі й потопи. Європу "накрили" природні катаклізми (фото, відео) Погода в Європі тішить не всіх (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж останніх тижнів у різних країнах Європи спостерігаються екстремальні погодні умови. У той час як Кіпр, Туреччину та Грецію "накрила" спека, Іспанія потерпає від повеней, а у Великій Британії - похолодання.

РБК-Україна розповідає, в яких країнах експерти фіксують аномальні погодні прояви.

Спека й пожежі

Аномальна спека найбільше відчутна нині у країнах навколо східного Середземномор'я та Егейського морів.

Температура повітря на Кіпрі минулого тижня сягнула 43 градусів за Цельсієм, що стало причиною низки лісових пожеж.

У Франції рятувальники також змушені боротися з пожежами.

У Туреччині температура повітря піднялася на 8-12 градусів вище за сезонні норми. На тлі спеки декому навіть надали "позапланові" вихідні.

Водночас Греція була змушена закрити у найспекотніші години дня Афінський Акрополь (найвідвідуваніший туристичний об'єкт).

Урядовці рекомендували місцевим мешканцям і працівникам державного сектору працювати з дому й не виходити на вулицю під палюче сонце.

У Південній Румунії також фіксують ознаки першої літньої спеки.

Потопи

Тим часом Іспанія потерпає від проливних дощів.

На материку залило Коста Бланку, а на Майорці через потоп скасували понад сотню авіарейсів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке літо обіцяють європейцям і до чого готуватись Україні.

Читайте також про наслідки негоди в Україні й у чому причина такої погоди.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Daily Mail, Euronews.

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