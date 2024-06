Аномальна спека, пожежі й потопи. Європу "накрили" природні катаклізми (фото, відео)

Аномальна спека найбільше відчутна нині у країнах навколо східного Середземномор'я та Егейського морів.

Температура повітря на Кіпрі минулого тижня сягнула 43 градусів за Цельсієм, що стало причиною низки лісових пожеж.

У Франції рятувальники також змушені боротися з пожежами.

FRANCE : MASSIVE FOREST FIRE IN MASSIF DES MAURES IN VAR DEPARTMENT Fanned by strong winds, it has already burned 600 hectares, the first major blaze in southern France.

У Туреччині температура повітря піднялася на 8-12 градусів вище за сезонні норми. На тлі спеки декому навіть надали "позапланові" вихідні.

2 days of administrative leave given in Turkey's western Manisa due to scorching heat: Amidst scorching heat across Turkey, the Manisa Governor's Office has given two days of administrative leave to disabled, pregnant, and chronically ill civil servants