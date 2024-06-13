Аномальна спека, пожежі й потопи. Європу "накрили" природні катаклізми (фото, відео)
Впродовж останніх тижнів у різних країнах Європи спостерігаються екстремальні погодні умови. У той час як Кіпр, Туреччину та Грецію "накрила" спека, Іспанія потерпає від повеней, а у Великій Британії - похолодання.
РБК-Україна розповідає, в яких країнах експерти фіксують аномальні погодні прояви.
Спека й пожежі
Аномальна спека найбільше відчутна нині у країнах навколо східного Середземномор'я та Егейського морів.
Температура повітря на Кіпрі минулого тижня сягнула 43 градусів за Цельсієм, що стало причиною низки лісових пожеж.
У Франції рятувальники також змушені боротися з пожежами.
#FeuDeForêt Un feu de forêt s'est déclaré sur la commune de Vidauban ce mardi 11 juin dans l'après-midi.— Préfet du Var (@Prefet83) June 11, 2024
Sur le terrain, les sapeurs-pompiers ont déployé un dispositif conséquent de lutte :
Actuellement 200 hommes sont à pied d’œuvre et des renforts sont attendus des… pic.twitter.com/KAtytd1IeD
pic.twitter.com/nnVBJCfYZ4 #Aproximidad #BREAKING #FRANCE #VAR #FRANCIA— A-Proximidad (@AProximidad) June 13, 2024
FRANCE : MASSIVE FOREST FIRE IN MASSIF DES MAURES IN VAR DEPARTMENT
Fanned by strong winds, it has already burned 600 hectares, the first major blaze in southern France.#LoULTIMO #Vidauban #Wildfir…
У Туреччині температура повітря піднялася на 8-12 градусів вище за сезонні норми. На тлі спеки декому навіть надали "позапланові" вихідні.
2 days of administrative leave given in Turkey’s western Manisa due to scorching heat: Amidst scorching heat across Turkey, the Manisa Governor’s Office has given two days of administrative leave to disabled, pregnant, and chronically ill civil servants… https://t.co/EDTHzhoitP— Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS (@Tr__News) June 13, 2024
Водночас Греція була змушена закрити у найспекотніші години дня Афінський Акрополь (найвідвідуваніший туристичний об'єкт).
Урядовці рекомендували місцевим мешканцям і працівникам державного сектору працювати з дому й не виходити на вулицю під палюче сонце.
У Південній Румунії також фіксують ознаки першої літньої спеки.
Потопи
Тим часом Іспанія потерпає від проливних дощів.
На материку залило Коста Бланку, а на Майорці через потоп скасували понад сотню авіарейсів.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Daily Mail, Euronews.
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