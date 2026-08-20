У Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один поранений

Наслідки нічної атаки на Київ та область виявилися масштабними. У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків - рятувальники продовжують гасити пожежі та деблоковувати людей після удару балістичними ракетами, унаслідок якого пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.

Дісталося і Київській області - окупанти вдарили по Броварах, де загинув чоловік, а сама громада залишилася без електрики. У кількох районах столиці теж немає світла - енергетики зараз з'ясовують причини.