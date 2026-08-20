В Броварском районе в результате атаки погиб мужчина, еще один ранен

Последствия ночной атаки на Киев и область оказались масштабными. В ГСЧС показали первые фото ликвидации последствий - спасатели продолжают тушить пожары и деблокировать людей после удара баллистическими ракетами, в результате которого повреждены детская больница и жилые дома.

Досталось и Киевской области - оккупанты ударили по Броварам, где погиб мужчина, а сама община осталась без электричества. В нескольких районах столицы тоже нет света - энергетики сейчас выясняют причины.