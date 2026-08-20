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В Броварском районе в результате атаки погиб мужчина, еще один ранен

05:28 20.08.2026 Чт
1 мин
Под удар попал один из промышленных объектов района
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели работают на месте попадания (facebook.com/DSNSKyiv)

В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один пострадал и находится в больнице. Поврежден один из промышленных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

В результате атаки на Броварской район погиб мужчина. Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один пострадавший находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Попадание повредило один из промышленных объектов района - на месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие пожар.

Воздушная тревога в регионе продолжается, глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью.

Последствия ночной атаки на Киев и область оказались масштабными. В ГСЧС показали первые фото ликвидации последствий - спасатели продолжают тушить пожары и деблокировать людей после удара баллистическими ракетами, в результате которого повреждены детская больница и жилые дома.

Досталось и Киевской области - оккупанты ударили по Броварам, где погиб мужчина, а сама община осталась без электричества. В нескольких районах столицы тоже нет света - энергетики сейчас выясняют причины.

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