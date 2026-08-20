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У Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один поранений

05:28 20.08.2026 Чт
1 хв
Під удар потрапив один із промислових об'єктів району
aimg Катерина Коваль
У Броварському районі внаслідок атаки загинув чоловік, ще один поранений Фото: рятувальники працюють на місці влучання (facebook.com/DSNSKyiv)
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У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один постраждав і перебуває в лікарні. Пошкоджено один із промислових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Унаслідок атаки на Броварський район загинув чоловік. Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Ще один постраждалий перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Влучання пошкодило один із промислових об'єктів району - на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують пожежу.

Повітряна тривога в регіоні триває, голова ОВА закликав мешканців залишатися в укриттях і не нехтувати власною безпекою.

Наслідки нічної атаки на Київ та область виявилися масштабними. У ДСНС показали перші фото ліквідації наслідків - рятувальники продовжують гасити пожежі та деблоковувати людей після удару балістичними ракетами, унаслідок якого пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.

Дісталося і Київській області - окупанти вдарили по Броварах, де загинув чоловік, а сама громада залишилася без електрики. У кількох районах столиці теж немає світла - енергетики зараз з'ясовують причини.

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