У Броварах УПЦ МП позбавили права користування землями

"Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП Йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів", - зазначив Дорошенко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії у Броварській громаді ПЦУ належали лише чотири храми, а УПЦ МП - 11. Проте за рік ситуація змінилася. Тепер на території громади ПЦУ володіє 10 храмами.

Нагадаємо, 26 квітня у Сумах УПЦ МП також позбавили права користуватися земельними ділянками.

Аналогічне рішення ухвалили у Чернівцях, а також у Тернополі.

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