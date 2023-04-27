RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Броварах УПЦ МП лишили права пользования землями

Фото: в Броварах УПЦ МП запретили пользоваться землями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городской совет Броваров Киевской области принял решение лишить права УПЦ Московского патриархата пользоваться землями. Речь идет о четырех земельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Броварской районной государственной администрации Алексея Дорошенко в Facebook.

"Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположено 5 храмов", - отметил Дорошенко.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Броварской общине ПЦУ принадлежали всего четыре храма, а УПЦ МП - 11. Однако за год ситуация изменилась. Теперь на территории общины ПЦУ владеет 10 храмами.

Напомним, 26 апреля в Сумах УПЦ МП также лишили права пользоваться земельными участками.

Аналогичное решение было принято в Черновцах, а также в Тернополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БроварыУПЦУПЦ МП