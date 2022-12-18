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У Броварах стався вибух в магазині, - соцмережі (фото)

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Бровари, Неділя 18 грудня 2022 21:37
У Броварах стався вибух в магазині, - соцмережі (фото) Фото: в Броварах стався вибух в магазині (t.me/dtpkievua)
Автор: Марія Кучерявець

У Броварах сьогодні, 18 грудня стався вибух в одному із торгових приміщень. Причиною тому попередньо називають вибух генератора або газового балона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як інформують в мережі інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал". Наразі на місці події працюють рятувальники.

Фото: в Броварах стався вибух в магазині (t.me/dtpkievua, t.me/kievreal1)

"У Броварах, в одному із торгових приміщень через замикання вибухнув генератор чи газовий балон. На місці працює ДСНС", - пишуть Telegram-канали.

Також зазначилося, що на місце події пожежники нібито не можуть під’їхати через запарковані автівки.

В мережі повідомляють, що в цей час у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.

Втім, офіційних коментарів щодо інциденту від влади поки не надходило.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Києві в багатоповерхівці вибухнув газовий балон.

Раніше повідомлялося, що в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.

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Бровари Вибух
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