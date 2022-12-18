У Броварах стався вибух в магазині, - соцмережі (фото)
У Броварах сьогодні, 18 грудня стався вибух в одному із торгових приміщень. Причиною тому попередньо називають вибух генератора або газового балона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як інформують в мережі інцидент стався в магазині у ЖК "Лісовий квартал". Наразі на місці події працюють рятувальники.
Фото: в Броварах стався вибух в магазині (t.me/dtpkievua, t.me/kievreal1)
"У Броварах, в одному із торгових приміщень через замикання вибухнув генератор чи газовий балон. На місці працює ДСНС", - пишуть Telegram-канали.
Також зазначилося, що на місце події пожежники нібито не можуть під’їхати через запарковані автівки.
В мережі повідомляють, що в цей час у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.
Втім, офіційних коментарів щодо інциденту від влади поки не надходило.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Києві в багатоповерхівці вибухнув газовий балон.
Раніше повідомлялося, що в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.
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