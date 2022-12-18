В Броварах произошел взрыв в магазине, - соцсети (фото)

В Броварах сегодня, 18 декабря произошел взрыв в одном из торговых помещений. Причиной тому предварительно называют взрыв генератора или газового баллона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как информируют в сети, инцидент произошел в магазине в ЖК "Лесной квартал". Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Фото: в Броварах произошел взрыв в магазине (t.me/dtpkievua, t.me/kievreal1)

"В Броварах, в одном из торговых помещений из-за замыкания взорвался генератор или газовый баллон. На месте работает ГСЧС", - пишут Telegram-каналы.

Также отметилось, что на место происшествия пожарные якобы не могут подъехать из-за запаркованных автомобилей.

В сети сообщают, что в настоящее время во многих домах выбило фазы в подъездах. Часть квартир осталась без света.

Впрочем, официальных комментариев по поводу инцидента от властей пока не поступало.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.

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