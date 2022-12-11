У Києві в багатоповерхівці вибухнув газовий балон (фото наслідків)

У багатоповерхівці в Києві сьогодні, 11 грудня вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце інциденту рятувальники з'ясували, що на кухні однієї із квартир на 9-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика, але без послідуючого горіння.

"Рятувальники перевірили помешкання, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири", - додають в ДСНС.

Фото: в Києві в багатоповерхівці вибухнув газовий балон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники своєю чергою закликають дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:

купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

балончик розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

важливо - забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям.

Нагадаємо, вчора в Києві у житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі.

Також ми писали про те, що в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.