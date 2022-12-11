У Києві в багатоповерхівці вибухнув газовий балон (фото наслідків)
У багатоповерхівці в Києві сьогодні, 11 грудня вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Після прибуття на місце інциденту рятувальники з'ясували, що на кухні однієї із квартир на 9-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика, але без послідуючого горіння.
"Рятувальники перевірили помешкання, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири", - додають в ДСНС.
Рятувальники своєю чергою закликають дотримуватись наступних порад щодо використання газових туристичних пальників:
- купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
- неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
- балончик розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
- не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.
- важливо - забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям.
Нагадаємо, вчора в Києві у житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі.
Також ми писали про те, що в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.
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