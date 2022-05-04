У Броварах пролунав вибух
У місті Бровари Київської області, очевидці повідомила про вибух. Подробиці наразі невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Броварського р-н".
Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.
Масові ракетні удари по Україні 4 травня
Сьогодні ракетних обстрілів зазнало Дніпро. Російські окупанти влучили по центру міста. Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін також була пошкоджена залізнична інфраструктура Дніпра.
Вибухи були чутні й в Черкасах. За словами очільника Черкаської ОВА Ігора Табурця в місті спрацювала ППО.
Зокрема, вибухи лунали й в Запоріжжі, однак місцева влада не коментувала ситуацію.
Війна Росії проти України триває сімдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.