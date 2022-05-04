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У Броварах пролунав вибух

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Середа 04 травня 2022 21:20
У Броварах пролунав вибух Фото: у Броварах пролунав вибух (facebook com brovary net ua)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Бровари Київської області, очевидці повідомила про вибух. Подробиці наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Броварського р-н".

Офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Київська обласна військова адміністрація наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Як відзначив міський голова Броварів Ігор Сапожко, очевидці повідомляють про вибух у Требухові. Інформація щодо цього наразі перевіряється.

Масові ракетні удари по Україні 4 травня

Сьогодні ракетних обстрілів зазнало Дніпро. Російські окупанти влучили по центру міста. Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін також була пошкоджена залізнична інфраструктура Дніпра.

Вибухи були чутні й в Черкасах. За словами очільника Черкаської ОВА Ігора Табурця в місті спрацювала ППО.

Зокрема, вибухи лунали й в Запоріжжі, однак місцева влада не коментувала ситуацію.

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