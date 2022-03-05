Все брошенные автомобили у здания вокзала в Харькове будут эвакуированы
В полиции Харькова обратились к жителям, которые уезжают из города и оставляют автомобили у здания вокзала. Эти автомобили будут эвакуированы, так как мешают свободному движению и создают опасность при обстрелах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Харькова.
Полиция Харькова обращается к владельцам автомобилей, которые планируют оставлять свой транспорт на территории железнодорожного вокзала на неопределенный срок.
"В последнее время из-за большого количества автомобилей в районе Южной железной дороги образовалась пробка. Скорее всего, их владельцы эвакуировались, оставив автомобили на территории железнодорожного вокзала", - подчеркнули в полиции.
Они добавили, что пробка мешает свободному движению людей, служебного транспорта, а также создает серьезную опасность при обстрелах.
"В связи с этим, все автомобили, стоящие на территории, прилегающей к Южной железной дороге, будут эвакуированы. Полицейские не будут разбираться с причинами, и будут освобождать территорию от заброшенных автомобилей. Полиция обращается к водителям с просьбой оставлять ключи от автомобиля в замке зажигания или на сиденье", - сказано в сообщении.
Работники полиции будут обеспечивать порядок и возможность другим людям свободно добраться до здания Южной железной дороги, а служебному транспорту полиции, медиков, спасателей - оперативно оказывать помощь в случае необходимости.
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