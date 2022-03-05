Всі кинуті автомобілі біля будівлі вокзалу в Харкові будуть евакуйовані
У поліції Харкова звернулися до жителів, які їдуть з міста і залишають автомобілі біля будівлі вокзалу. Ці автомобілі будуть евакуйовані, оскільки заважають вільному руху і створюють небезпеку при обстрілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Харкова.
Поліція Харкова звертається до власників автомобілів, які планують залишати свій транспорт на території залізничного вокзалу на невизначений термін.
"Останнім часом через велику кількість автомобілів в районі Південної залізниці утворився затор. Швидше за все, їх власники евакуювалися, залишивши автомобілі на території залізничного вокзалу", - підкреслили в поліції.
Вони додали, що затор заважає вільному руху людей, службового транспорту, а також створює серйозну небезпеку при обстрілі.
"У зв'язку з цим, всі автомобілі, що стоять на території, прилеглій до Південної залізниці, будуть евакуйовані. Поліцейські не будуть розбиратися з причинами, і будуть звільняти територію від покинутих автомобілів. Поліція звертається до водіїв з проханням залишати ключі від автомобіля в замку запалювання або на сидінні", - сказано в повідомленні.
Працівники поліції забезпечуватимуть порядок та можливість іншим людям вільно дістатися до будівлі Південної залізниці, а службовому транспорту поліції, медиків, рятувальників - оперативно надавати допомогу у разі потреби.
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