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Безопасно выехать невозможно. Оккупанты грабят людей на трассах Сумской области

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Сумская область, Суббота 05 марта 2022 21:20
Безопасно выехать невозможно. Оккупанты грабят людей на трассах Сумской области Фото: оккупанты грабят людей на дорогах Сумской области facebook.com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на автодорогах Сумской области. Поэтому жители региона не имеют возможности безопасно эвакуироваться из своих пострадавших от войны населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Вы спрашиваете меня: "Как можно уехать из Сум?" Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно - никак. Российские военные мародерствуют, грабят и местами расстреливают машины украинских мирных людей", - рассказал он.

Кроме того, глава Сумской области опубликовал видео с трассы Киев-Сумы. На видео можно увидеть участок автодороги неподалеку Сум. На трассе стоят автомобили, которые ограбили российские оккупанты.

Напомним, больше о текущей ситуации в Сумах и Сумской области вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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