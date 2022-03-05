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Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было

Новина українською →
Ирпень , Суббота 05 марта 2022 21:57
Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было Эвакуация мирного населения из Ирпеня (все фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В пригороде Киева с первых дней войны идут ожесточенные бои. Украинским военным наконец-то удалось вывезти часть местных жителей из зоны боевых действий.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.

Сегодня, 5 марта, украинским военным удалось вывезти большое количество людей из Ирпеня. Мэр города лично руководил этой операцией. Жителей города автобусами перевозили до железнодорожного вокзала Киева или к другой точке, к которой они хотели бы добраться.

Люди переходили разрушенный мост из города Ирпень во время сильных обстрелов и бомбардировок. Россия начала вторжение в Украину 10 дней назад.

Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было

Украинские военные смогли снарядить спасательную операцию за мирными жителями, которые оказались в эпицентре ожесточенных боев. Некоторых буквально приходилось выносить на руках.

Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было

Украинским военным пришлось подорвать мосты на подходах к столице, чтобы не дать колонам вражеской техники прорваться в Киев. Пригород в течение прошлой неделе несколько раз переходил под контроль оккупантов, но захваченные территории все же быстро удается отбивать.

Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоСпасти от оккупантов удалось не только около двух тысяч людей, но и некоторых домашних любимцев.Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоУкраинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это былоМногим семьям приходится расставаться из-за войны на неопределенный срок. Но они надеются, что совсем скоро смогут вернуться домой в родные города.Украинским защитникам удалось провести эвакуацию из Ирпеня. Как это было

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