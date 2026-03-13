Бронювання, попри розшук: хто та як тепер може отримати 45 днів відстрочки у "Дії"

На порталі "Дія" запрацювала нова послуга для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, критично важливих для ЗСУ. Тепер вони можуть бронювати працівників навіть за наявності порушень у їхньому військовому обліку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Головне:
Головна особливість механізму - можливість отримати відстрочку на термін до 45 календарних днів. Цей час надається для того, щоб:
За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, державі важливо, щоб критичні виробництва могли максимально швидко залучати потрібних фахівців до роботи.
Нова опція доступна не для всіх, а лише для обмеженого кола компаній:
Подати заяву може керівник, підписант або офіційно уповноважена особа компанії.
Процедура повністю цифровізована і проходить на порталі "Дія":
Статус розгляду запиту з’явиться в особистому кабінеті заявника одразу після обробки даних.
