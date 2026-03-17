Нові категорії бізнесу отримали статус критичних і право на бронювання: перелік

Що змінилось

До переліку критично важливих підприємств додали нову категорію. Тепер до нього входять компанії, які займаються:

перевезенням військових вантажів;

ремонтом, утриманням та експлуатацією озброєння, техніки й боєприпасів;

закупівлею товарів оборонного значення.

Підприємства зі статусом критично важливих для забезпечення ЗСУ мають право бронювати своїх працівників. Тобто рішення уряду розширює коло компаній, які можуть скористатися цією можливістю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наявність штрафу від ТЦК не є автоматичною підставою для відмови у бронюванні.

Втім, на практиці роботодавців зобов'язують спочатку закрити всі порушення військового обліку, і лише після цього подавати документи на бронь.

Штраф доведеться або сплатити, або оскаржити через суд - сам по собі він нікуди не зникає.

Водночас із березня 2026 року в застосунку "Дія" з'явиться сервіс тимчасового бронювання на 45 днів - навіть для тих, у кого є проблеми з даними в ТЦК.