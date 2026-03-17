Нові категорії бізнесу отримали статус критичних і право на бронювання: перелік

Уряд додав до списку критично важливих підприємств нові категорії бізнесів, які забезпечують армію.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки, про це заявив заступник міністра Віталій Кіндратів.
До переліку критично важливих підприємств додали нову категорію. Тепер до нього входять компанії, які займаються:
Підприємства зі статусом критично важливих для забезпечення ЗСУ мають право бронювати своїх працівників. Тобто рішення уряду розширює коло компаній, які можуть скористатися цією можливістю.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наявність штрафу від ТЦК не є автоматичною підставою для відмови у бронюванні.
Втім, на практиці роботодавців зобов'язують спочатку закрити всі порушення військового обліку, і лише після цього подавати документи на бронь.
Штраф доведеться або сплатити, або оскаржити через суд - сам по собі він нікуди не зникає.
Водночас із березня 2026 року в застосунку "Дія" з'явиться сервіс тимчасового бронювання на 45 днів - навіть для тих, у кого є проблеми з даними в ТЦК.
Скоро у "Дії" з'являться три нові сервіси. Підприємства ОПК зможуть бронювати навіть працівників із проблемами в ТЦК - на 45 днів, а керівники зможуть продовжувати бронювання одразу для груп людей.
По-друге, запрацює автоматична податкова знижка - система сама підрахує, скільки грошей держава може повернути за навчання, іпотеку чи благодійність.
Також з'явиться "Мапа провайдерів" - карта з адресами інтернет-операторів, які гарантують зв'язок більше 72 годин без світла.