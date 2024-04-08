Бронювання та мобілізація мають проводитися з урахуванням економічної ситуації, - експерт

Нова модель бронювання та мобілізація мають бути прив’язані не до зарплат або грошей, а до економічних пріоритетів, і в першу чергу потрібно захистити реальний бізнес, який продовжує платити податки та наповнювати бюджет.

"З’явилася статистична інформація, що середня заробітна плата в державному секторі перевищує середню по галузям економіки у 2,6 рази. Чи зможе економіка працювати, якщо всі державні службовці завтра зникнуть? Зможе. Та жодних проблем не буде! А от якщо зникне економіка, хто буде виплачувати заробітні плати державним службовцям? От саме для цього потрібно визначатися з пріоритетами", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що прив’язка бронювання до зарплат або сплати певної суми коштів (на разі обговорюється 20 тис. грн щомісяця за кожного заброньованого, ред.) є нелогічною, адже у галузях, де критично не вистачає фахівців, зарплати невисокі.

"Прив’язка до грошей, як на мене, абсолютно безглузда. Подивіться на вакансії, які пропонують, наприклад, інженерам. Абсолютно всюди ви можете почути: нам потрібні фахівці. Але виходячи з того, яку заробітну плату пропонують фахівцям, то вони нікому не потрібні взагалі. Тому що заробітна плата інженерів, яка є у вакансіях, або співставна, або відсотків на 10-15 перевищує, наприклад, заробітну плату, яку пропонують охоронцям чи касирам", - наголосив експерт.

При цьому, за його словами, головного інженера треба готувати років 20, і не можна замінити за короткий час. Саме тому потрібне не математичне моделювання про 50% заброньованих, а практичний розгляд кожного підприємства.

"До кожної галузі, до кожного підприємства варто підходити окремо. Бо залежно від того, яке це підприємство, певним чином частина їх може працювати без половини робітників, а певна – ні. А якщо ні, то хто буде перекривати ті втрати у виробництві товарів та послуг? Це перше. Друге – потрібно зрозуміти, що в нас, попри складну ситуацію, є певні резерви. Наприклад, зараз фактично повністю укомплектовані штати комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування, які вимушено переміщені з тих територій, які тимчасово окуповані. Їх можна використати в якості кадрового резерву", - акцентував експерт.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що оловною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

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