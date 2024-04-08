Бронирование и мобилизация должны проводиться с учетом экономической ситуации, - эксперт

Новая модель бронирования и мобилизация должна быть привязана не к зарплатам или деньгам, а к экономическим приоритетам, и в первую очередь нужно защитить реальный бизнес, который продолжает платить налоги и наполнять бюджет.

"Появилась статистическая информация, что средняя заработная плата в государственном секторе превышает среднюю по отраслям экономики в 2,6 раза. Сможет ли экономика работать, если все государственные служащие завтра исчезнут? Сможет. Но никаких проблем не будет! А вот если исчезнет экономика, кто будет выплачивать заработные платы государственным служащим? Вот именно для этого нужно определяться с приоритетами", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что привязка бронирования к зарплатам или уплате определенной суммы средств (на данный момент обсуждается 20 тыс. грн ежемесячно за каждого забронированного, - ред.) нелогична, ведь в отраслях, где критически не хватает специалистов, зарплаты невысокие.

"Привязка к деньгам, по-моему, абсолютно бессмысленна. Посмотрите на вакансии, которые предлагают, например, инженерам. Абсолютно повсюду вы можете услышать: нам нужны специалисты. Но исходя из того, какую заработную плату предлагают специалистам, то они никому не нужны вообще. Потому что заработная плата инженеров, которая есть в вакансиях, либо сопоставима, либо процентов на 10-15 превышает, например, заработную плату, которую предлагают охранникам или кассирам", - подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, главного инженера нужно готовить лет 20 и нельзя заменить за короткое время. Именно поэтому требуется не математическое моделирование о 50% забронированных, а практическое рассмотрение каждого предприятия.

"К каждой отрасли, к каждому предприятию следует подходить отдельно. В зависимости от того, какое это предприятие, определенным образом часть их может работать без половины рабочих, а определенная - нет. А если нет, то кто будет перекрывать те потери в производстве товаров и услуг - это первое - второе - нужно понять, что у нас, несмотря на сложную ситуацию, есть определенные резервы - например, сейчас фактически полностью укомплектованы штаты коммунальных предприятий и органов местного самоуправления, которые вынужденно перемещены с территорий, которые временно оккупированы. в качестве кадрового резерва", - подчеркнул эксперт.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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