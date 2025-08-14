Правила бронювання працівників змінили: кого тепер не зможуть мобілізувати

Раніше РБК-Україна писало, що компанії можуть бронювати більше співробітників, адже в травні в Україні змінили правила бронювання: якщо раніше враховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку й не мобілізований, то тепер додаються і офіційно працевлаштовані мобілізовані.

Також ми повідомляли, що на початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч людей, але, за словами на той час прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це жодним чином не впливає на мобілізацію.

Як підприємствам поновити бронювання співробітників від мобілізації - читайте в матеріалі РБК-Україна.