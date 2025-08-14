UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Правила бронювання працівників змінили: кого тепер не зможуть мобілізувати

Фото: уряд змінив правила бронювання від мобілізації (Facebook Вінницького ОТЦК та СП)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів змінив правила бронювання від мобілізації. Зміни торкнуться мешканців прифронтових регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, бронь можуть отримати 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які працюють на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

Змінити ліміт бронювання через портал "Дія" може державний орган, який визнав підприємство критично важливим.

В уряді переконані, що зміни сприятимуть функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць.

"Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Порядок бронювання залишається незмінним:

  • Підприємство має бути включене до переліку критично важливих - за поданням уповноваженого органу.
  • Заяви на бронювання можна подавати виключно в електронному вигляді через портал "Дія".
  • Списки на бронювання працівників підприємство формує самостійно.

Раніше РБК-Україна писало, що компанії можуть бронювати більше співробітників, адже в травні в Україні змінили правила бронювання: якщо раніше враховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку й не мобілізований, то тепер додаються і офіційно працевлаштовані мобілізовані.

Також ми повідомляли, що на початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч людей, але, за словами на той час прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це жодним чином не впливає на мобілізацію.

Як підприємствам поновити бронювання співробітників від мобілізації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Бронювання від мобілізаціїМобілізація в Україні