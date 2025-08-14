RU

Общество Образование Деньги Изменения

Правила бронирования работников изменили: кого теперь не смогут мобилизовать

Фото: правительство изменило правила бронирования от мобилизации (Facebook Винницкого ОТЦК и СП)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров изменил правила бронирования от мобилизации. Изменения коснутся жителей прифронтовых регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Согласно решению Кабинета министров, бронь могут получить 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, которые работают на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.

Изменить лимит бронирования через портал "Дия" может государственный орган, который признал предприятие критически важным.

В правительстве убеждены, что изменения будут способствовать функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест.

"Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны", - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

Порядок бронирования остается неизменным:

  • Предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению уполномоченного органа.
  • Заявления на бронирование можно подавать исключительно в электронном виде через портал "Дія".
  • Списки на бронирование работников предприятие формирует самостоятельно.

Ранее РБК-Украина писало, что компании могут бронировать больше сотрудников, ведь в мае в Украине изменили правила бронирования: если раньше учитывали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, то теперь добавляются и официально трудоустроенные мобилизованные.

Также мы сообщали, что на начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч человек, но, по словам на то время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это никоим образом не влияет на мобилизацию.

Как предприятиям возобновить бронирование сотрудников от мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

