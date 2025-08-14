Правила бронирования работников изменили: кого теперь не смогут мобилизовать

Ранее РБК-Украина писало, что компании могут бронировать больше сотрудников, ведь в мае в Украине изменили правила бронирования: если раньше учитывали только тех, кто состоит на воинском учете и не мобилизован, то теперь добавляются и официально трудоустроенные мобилизованные.

Также мы сообщали, что на начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч человек, но, по словам на то время премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это никоим образом не влияет на мобилизацию.

