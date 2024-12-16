Обмежень немає. Скільки разів і кого можуть штрафувати за неявку по повістці

Зараз відповідно до законів України обмежень на повторне надсилання повісток немає, тож їх можуть надсилати повторно у разі попередніх неявок. Кожна нова повістка відновлює обов'язок людини з'явитися до ТЦК та СП.

Згідно з нормами законодавства, немає обмежень щодо повторного надсилання повісток, тож їх можуть надсилати знову, у випадку попередніх неявок, каже Кушнаренко.

"Фактично з кожною новою повісткою, яку направили людині, обов’язки з’явитися до ТЦК та СП виникають знову. Це зумовлено новою датою, на яку ТЦК та СП запрошують військовозобов’язаного. Тому якщо ви отримали нову повістку і знову не з’явились за нею, то цілком логічно, що виникають нові правові підстави винесення постанови з накладенням штрафу", – деталізує фахівець.

Слід розуміти, що сплата штрафу не звільняє від обов’язків передбачених ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Сплата штрафу є лише підставою для закриття виконавчого провадження у зв’язку з його виконанням.

Також варто пам'ятати, що співробітники ТЦК та СП мають кілька методів впливу на порушників. Після вручення повістки наступним кроком стає вимога відвідати ТЦК та СП протягом 10 днів. Якщо цю вимогу не виконано, ТЦК та СП мають право звернутися до суду для тимчасового обмеження громадянина в праві керування транспортним засобом.

Крім цього, ТЦК та СП може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання правопорушника для його доставки до ТЦК та СП у разі порушення мобілізаційних правил.

Зверніть увагу. Весь період, протягом якого людина ігнорує виклик до ТЦК та СП до моменту винесення постанови, вважається триваючим адміністративним правопорушенням.

Оплата штрафу за адмінпорушення не звільняє від обов’язків, передбачених статтею 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а лише закриває виконавче провадження через сплату штрафу.

"Також треба пам'ятати про можливість кримінальної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Кримінальний кодекс України містить відповідні статті: ст. 336 – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації чи на особливий період, а також ст. 337 – ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів", – звертає увагу співрозмовник.