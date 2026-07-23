Бронювання у "Дії" не ставитимуть на паузу, - джерело

"Бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє. Принаймі, зараз дали команду це питання відтермінувати", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, під час ухвалення попереднього рішення не всі позиції та ризики були враховані. Тому новому Кабміну потрібно більше часу на опрацювання цього питання.

"По-друге, рішення ухвалював ще попередній склад Кабміну, а тут Міністерство економіки, яке і має ініціювати рішення, не хоче в перші дні роботи одразу стикатися з негативом", - пояснило джерело.

Тому всі ті зміни, про які до цього розповідали в медіа, вже неактуальні, додав співрозмовник.