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Бронювання у "Дії" не ставитимуть на паузу, - джерело

10:15 23.07.2026 Чт
2 хв
Новий Кабмін відмовився від ідеї своїх попередників
aimg Дмитро Левицький
Фото: Кабмін передумав зупиняти бронювання у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд вирішив не зупиняти процес бронювання від мобілізації у "Дії". Для цього у нового Кабміну є кілька причин.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

"Бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє. Принаймі, зараз дали команду це питання відтермінувати", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, під час ухвалення попереднього рішення не всі позиції та ризики були враховані. Тому новому Кабміну потрібно більше часу на опрацювання цього питання.

"По-друге, рішення ухвалював ще попередній склад Кабміну, а тут Міністерство економіки, яке і має ініціювати рішення, не хоче в перші дні роботи одразу стикатися з негативом", - пояснило джерело.

Тому всі ті зміни, про які до цього розповідали в медіа, вже неактуальні, додав співрозмовник.

Нагадаємо, минулого тижня РБК-Україна від власного джерела дізналося про те, що на Ставці ухвалили рішення поставити бронювання у "Дії" на паузу. На той момент не було зрозуміло, якими конкретно і для кого будуть обмеження, але орієнтовний термін паузи був 1 вересня.

Зауважимо, це вже не перше рішення попереднього Кабміну щодо бронювання, яке скасовує новий уряд. Також переглянули рішення про створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. Центр повинен був радити, кому давати статус критичності, а кому - ні.

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Бронювання від мобілізаціїДія