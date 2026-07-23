Бронирование в "Дії" не будут ставить на паузу, - источник

"Бронирование в "Дії" точно никто не останавливает. По крайней мере, сейчас дали команду этот вопрос отсрочить", - сказал собеседник РБК-Украина.

По его словам, при принятии прошлого решения не все позиции и риски были учтены. Поэтому новому Кабмину нужно больше времени на проработку этого вопроса.

"Во-вторых, решение принимал еще прошлый состав Кабмина, а здесь Министерство экономики, которое и должно инициировать решение, не хочет в первые дни работы сразу сталкиваться с негативом", - пояснил источник.

Поэтому все изменения, о которых до этого рассказывали в медиа, уже неактуальны, добавил собеседник.