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Бронирование в "Дії" не будут ставить на паузу, - источник

10:15 23.07.2026 Чт
2 мин
Новый Кабмин отказался от идеи своих предшественников
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Кабмин передумал останавливать бронирование у "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство решило не останавливать процесс бронирования от мобилизации в "Дії". Для этого у нового Кабмина есть несколько причин.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Бронирование в "Дії" точно никто не останавливает. По крайней мере, сейчас дали команду этот вопрос отсрочить", - сказал собеседник РБК-Украина.

По его словам, при принятии прошлого решения не все позиции и риски были учтены. Поэтому новому Кабмину нужно больше времени на проработку этого вопроса.

"Во-вторых, решение принимал еще прошлый состав Кабмина, а здесь Министерство экономики, которое и должно инициировать решение, не хочет в первые дни работы сразу сталкиваться с негативом", - пояснил источник.

Поэтому все изменения, о которых до этого рассказывали в медиа, уже неактуальны, добавил собеседник.

Напомним, на прошлой неделе РБК-Украина от собственного источника узнало о том, что на Ставке приняли решение поставить бронирование у "Дії" на паузу. На тот момент не было понятно, какими конкретно и для кого будут ограничения, но ориентировочный срок паузы был 1 сентября.

Отметим, это уже не первое решение предыдущего Кабмина по бронированию, которое отменяет новое правительство. Также было пересмотрено решение о создании Координационного центра по вопросам бронирования военнообязанных. Центр должен был советовать, кому давать статус критичности, а кому - нет.

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