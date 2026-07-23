Бронювання у "Дії" не ставитимуть на паузу, - джерело
Уряд вирішив не зупиняти процес бронювання від мобілізації у "Дії". Для цього у нового Кабміну є кілька причин.
Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.
"Бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє. Принаймі, зараз дали команду це питання відтермінувати", - сказав співрозмовник РБК-Україна.
За його словами, під час ухвалення попереднього рішення не всі позиції та ризики були враховані. Тому новому Кабміну потрібно більше часу на опрацювання цього питання.
"По-друге, рішення ухвалював ще попередній склад Кабміну, а тут Міністерство економіки, яке і має ініціювати рішення, не хоче в перші дні роботи одразу стикатися з негативом", - пояснило джерело.
Тому всі ті зміни, про які до цього розповідали в медіа, вже неактуальні, додав співрозмовник.
Нагадаємо, минулого тижня РБК-Україна від власного джерела дізналося про те, що на Ставці ухвалили рішення поставити бронювання у "Дії" на паузу. На той момент не було зрозуміло, якими конкретно і для кого будуть обмеження, але орієнтовний термін паузи був 1 вересня.
Зауважимо, це вже не перше рішення попереднього Кабміну щодо бронювання, яке скасовує новий уряд. Також переглянули рішення про створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. Центр повинен був радити, кому давати статус критичності, а кому - ні.