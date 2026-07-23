Бронирование в "Дії" не будут ставить на паузу, - источник
Правительство решило не останавливать процесс бронирования от мобилизации в "Дії". Для этого у нового Кабмина есть несколько причин.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.
"Бронирование в "Дії" точно никто не останавливает. По крайней мере, сейчас дали команду этот вопрос отсрочить", - сказал собеседник РБК-Украина.
По его словам, при принятии прошлого решения не все позиции и риски были учтены. Поэтому новому Кабмину нужно больше времени на проработку этого вопроса.
"Во-вторых, решение принимал еще прошлый состав Кабмина, а здесь Министерство экономики, которое и должно инициировать решение, не хочет в первые дни работы сразу сталкиваться с негативом", - пояснил источник.
Поэтому все изменения, о которых до этого рассказывали в медиа, уже неактуальны, добавил собеседник.
Напомним, на прошлой неделе РБК-Украина от собственного источника узнало о том, что на Ставке приняли решение поставить бронирование у "Дії" на паузу. На тот момент не было понятно, какими конкретно и для кого будут ограничения, но ориентировочный срок паузы был 1 сентября.
Отметим, это уже не первое решение предыдущего Кабмина по бронированию, которое отменяет новое правительство. Также было пересмотрено решение о создании Координационного центра по вопросам бронирования военнообязанных. Центр должен был советовать, кому давать статус критичности, а кому - нет.