Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи

Під час мобілізації в Україні деякі підприємства мають можливість бронювання своїх працівників від призову до лав ЗСУ. Таку опцію роботодавці вже активно вказують у вакансіях, що може стати додатковою перевагою для шукачів.

Докладніше про те, які вакансії передбачають бронь від мобілізації та де їх шукати, – розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.

Зміст:

Бронювання – новий тренд на ринку праці?

Ринок праці України від початку повномасштабного вторгнення зіткнувся з кадровою кризою та низькою конкуренцією серед шукачів роботи.

За даними опитування, яке оприлюднило Міністерство економіки, 67% представників українського бізнесу назвали мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, 54% – еміграцію за кордон, 36% – неконкурентну заробітну плату.

Тому опція бронювання від мобілізації дає компаніям шанс залучити нових працівників, враховуючи нинішній дефіцит кадрів. Водночас кандидати можуть сприймати оформлення "броні" роботодавцем як одну з переваг нарівні із заробітною платою.

На порталі пошуку роботи Work.ua створили окремий розділ із вакансіями, у яких роботодавці вказують, що мають можливість бронювання своїх працівників.

Чи є такі вакансії більш популярними серед українців поки важко оцінити. Як зазначили на Work.ua, найкращою ілюстрацією ситуації могло б бути опитування серед шукачів.

Втім кількість пропозицій роботи з позначкою "бронювання" на порталі доволі велика. Станом на 5 червня – понад 3 000 актуальних вакансій.

Яку роботу та зарплати пропонують з бронюванням

Найбільше вакансій, що передбачають бронь для військовозобов'язаних, є у наступних категоріях:

Робочі спеціальності, виробництво – 1027

Логістика, склад, ЗЕД – 719

Сфера обслуговування – 433

Роздрібна торгівля – 425

Транспорт, автобізнес – 369

Понад 200 вакансій – у сферах продажів та закупівлі, будівництва та архітектури, медицині та фармацевтики.

Пропозиції роботи на виробництві розміщують на Work.ua фармацевтичні компанії, машинобудівні підприємства, виробники БПЛА.

До прикладу, в Києві шукають збиральника FPV-дронів. Від кандидата очікують вміння користуватися ручним та електроінструментом, вміння працювати з паяльною станцією. Також бажано бути здатним читати та розуміти технічні схеми, креслення та специфікації. Обіцяють зарплату на рівні 30-40 тис. грн.

Скриншот work.ua

Можливість бронювання вказують для пекарів, формувальників тіста, працівників хлібокомбінатів.

Вакансії з такою опцією пропонують на виробництвах хліба ("Тернопільхлібпром", "Золотий коровай" у Житомирі, "Київхліб"), та мережах супермаркетів (до прикладу, "Сільпо", "THRASH! ТРАШ!", Novus).

Скриншот work.ua

Поштовий оператор "Нова пошта" в описі вакансій також зазначає про оформлення бронювання військовозобов'язаних. Працівників шукають у різних містах України на посади експедитора, оператора поштового відділення, вантажника. Пропонують зарплати від 15 до 23 тис. грн.

Скриншот work.ua

Логістичні компанії у Львові вказують опцію броні для водіїв-далекобіників на міжнародні рейси та водіїв-експедиторів по області

Вимогою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії, біометричний паспорт для поїздок за кордон, а авто надає роботодавець.

Скриншот work.ua

Що потрібно знати про правила бронювання від мобілізації

Згідно з постановою уряду, держава надає можливість бронювати військовозобов'язаних працівників підприємств, установ, організацій:

яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

(замовлення); які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань ;

; які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

в особливий період; які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК) ;

; підприємства паливно-енергетичного комплексу ;

; державні установи (топ-держслужбовці категорії "А", голови обласних, районних рад, а також сільські, селищні, міські голови).

Залежно від місця роботи умови та допустима кількість заброньованих працівників можуть змінюватися.

Списки військовозобов'язаних, які підлягатимуть бронюванню на конкретному підприємстві/ установі, затверджує Міністерство оборони України. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: інформація від Work.ua та вакансії порталу, опитування, оприлюднене Мінекономіки України, постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 та №520 від 8 травня 2024.