ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи

Київ, Четвер 06 червня 2024 06:00
UA EN RU
Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи Фото: яким працівникам оформлюють бронь від мобілізації (Getty Images)
Автор: Анна Березіна

Під час мобілізації в Україні деякі підприємства мають можливість бронювання своїх працівників від призову до лав ЗСУ. Таку опцію роботодавці вже активно вказують у вакансіях, що може стати додатковою перевагою для шукачів.

Докладніше про те, які вакансії передбачають бронь від мобілізації та де їх шукати, – розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.

Зміст:

Бронювання – новий тренд на ринку праці?

Ринок праці України від початку повномасштабного вторгнення зіткнувся з кадровою кризою та низькою конкуренцією серед шукачів роботи.

За даними опитування, яке оприлюднило Міністерство економіки, 67% представників українського бізнесу назвали мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, 54% – еміграцію за кордон, 36% – неконкурентну заробітну плату.

Тому опція бронювання від мобілізації дає компаніям шанс залучити нових працівників, враховуючи нинішній дефіцит кадрів. Водночас кандидати можуть сприймати оформлення "броні" роботодавцем як одну з переваг нарівні із заробітною платою.

На порталі пошуку роботи Work.ua створили окремий розділ із вакансіями, у яких роботодавці вказують, що мають можливість бронювання своїх працівників.

Чи є такі вакансії більш популярними серед українців поки важко оцінити. Як зазначили на Work.ua, найкращою ілюстрацією ситуації могло б бути опитування серед шукачів.

Втім кількість пропозицій роботи з позначкою "бронювання" на порталі доволі велика. Станом на 5 червня – понад 3 000 актуальних вакансій.

Яку роботу та зарплати пропонують з бронюванням

Найбільше вакансій, що передбачають бронь для військовозобов'язаних, є у наступних категоріях:

  • Робочі спеціальності, виробництво – 1027
  • Логістика, склад, ЗЕД – 719
  • Сфера обслуговування – 433
  • Роздрібна торгівля – 425
  • Транспорт, автобізнес – 369

Понад 200 вакансій – у сферах продажів та закупівлі, будівництва та архітектури, медицині та фармацевтики.

Пропозиції роботи на виробництві розміщують на Work.ua фармацевтичні компанії, машинобудівні підприємства, виробники БПЛА.

До прикладу, в Києві шукають збиральника FPV-дронів. Від кандидата очікують вміння користуватися ручним та електроінструментом, вміння працювати з паяльною станцією. Також бажано бути здатним читати та розуміти технічні схеми, креслення та специфікації. Обіцяють зарплату на рівні 30-40 тис. грн.

Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи

Скриншот work.ua

Можливість бронювання вказують для пекарів, формувальників тіста, працівників хлібокомбінатів.

Вакансії з такою опцією пропонують на виробництвах хліба ("Тернопільхлібпром", "Золотий коровай" у Житомирі, "Київхліб"), та мережах супермаркетів (до прикладу, "Сільпо", "THRASH! ТРАШ!", Novus).

Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи

Скриншот work.ua

Поштовий оператор "Нова пошта" в описі вакансій також зазначає про оформлення бронювання військовозобов'язаних. Працівників шукають у різних містах України на посади експедитора, оператора поштового відділення, вантажника. Пропонують зарплати від 15 до 23 тис. грн.

Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботиСкриншот work.ua

Логістичні компанії у Львові вказують опцію броні для водіїв-далекобіників на міжнародні рейси та водіїв-експедиторів по області

Вимогою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії, біометричний паспорт для поїздок за кордон, а авто надає роботодавець.

Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботиСкриншот work.ua

Що потрібно знати про правила бронювання від мобілізації

Згідно з постановою уряду, держава надає можливість бронювати військовозобов'язаних працівників підприємств, установ, організацій:

  • яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
  • які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК);
  • підприємства паливно-енергетичного комплексу;
  • державні установи (топ-держслужбовці категорії "А", голови обласних, районних рад, а також сільські, селищні, міські голови).

Залежно від місця роботи умови та допустима кількість заброньованих працівників можуть змінюватися.

Списки військовозобов'язаних, які підлягатимуть бронюванню на конкретному підприємстві/ установі, затверджує Міністерство оборони України. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: інформація від Work.ua та вакансії порталу, опитування, оприлюднене Мінекономіки України, постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 та №520 від 8 травня 2024.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.

До того ж в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Робота в Україні Закон про мобілізацію
NEWS
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба