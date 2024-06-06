Бронь чи зарплата. На що звертають увагу українці під час пошуку роботи
Під час мобілізації в Україні деякі підприємства мають можливість бронювання своїх працівників від призову до лав ЗСУ. Таку опцію роботодавці вже активно вказують у вакансіях, що може стати додатковою перевагою для шукачів.
Докладніше про те, які вакансії передбачають бронь від мобілізації та де їх шукати, – розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.
Зміст:
- Бронювання – новий тренд на ринку праці?
- Яку роботу та зарплати пропонують з бронюванням
- Що потрібно знати про правила бронювання від мобілізації
Бронювання – новий тренд на ринку праці?
Ринок праці України від початку повномасштабного вторгнення зіткнувся з кадровою кризою та низькою конкуренцією серед шукачів роботи.
За даними опитування, яке оприлюднило Міністерство економіки, 67% представників українського бізнесу назвали мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, 54% – еміграцію за кордон, 36% – неконкурентну заробітну плату.
Тому опція бронювання від мобілізації дає компаніям шанс залучити нових працівників, враховуючи нинішній дефіцит кадрів. Водночас кандидати можуть сприймати оформлення "броні" роботодавцем як одну з переваг нарівні із заробітною платою.
На порталі пошуку роботи Work.ua створили окремий розділ із вакансіями, у яких роботодавці вказують, що мають можливість бронювання своїх працівників.
Чи є такі вакансії більш популярними серед українців поки важко оцінити. Як зазначили на Work.ua, найкращою ілюстрацією ситуації могло б бути опитування серед шукачів.
Втім кількість пропозицій роботи з позначкою "бронювання" на порталі доволі велика. Станом на 5 червня – понад 3 000 актуальних вакансій.
Яку роботу та зарплати пропонують з бронюванням
Найбільше вакансій, що передбачають бронь для військовозобов'язаних, є у наступних категоріях:
- Робочі спеціальності, виробництво – 1027
- Логістика, склад, ЗЕД – 719
- Сфера обслуговування – 433
- Роздрібна торгівля – 425
- Транспорт, автобізнес – 369
Понад 200 вакансій – у сферах продажів та закупівлі, будівництва та архітектури, медицині та фармацевтики.
Пропозиції роботи на виробництві розміщують на Work.ua фармацевтичні компанії, машинобудівні підприємства, виробники БПЛА.
До прикладу, в Києві шукають збиральника FPV-дронів. Від кандидата очікують вміння користуватися ручним та електроінструментом, вміння працювати з паяльною станцією. Також бажано бути здатним читати та розуміти технічні схеми, креслення та специфікації. Обіцяють зарплату на рівні 30-40 тис. грн.
Скриншот work.ua
Можливість бронювання вказують для пекарів, формувальників тіста, працівників хлібокомбінатів.
Вакансії з такою опцією пропонують на виробництвах хліба ("Тернопільхлібпром", "Золотий коровай" у Житомирі, "Київхліб"), та мережах супермаркетів (до прикладу, "Сільпо", "THRASH! ТРАШ!", Novus).
Скриншот work.ua
Поштовий оператор "Нова пошта" в описі вакансій також зазначає про оформлення бронювання військовозобов'язаних. Працівників шукають у різних містах України на посади експедитора, оператора поштового відділення, вантажника. Пропонують зарплати від 15 до 23 тис. грн.
Скриншот work.ua
Логістичні компанії у Львові вказують опцію броні для водіїв-далекобіників на міжнародні рейси та водіїв-експедиторів по області
Вимогою є наявність водійського посвідчення відповідної категорії, біометричний паспорт для поїздок за кордон, а авто надає роботодавець.
Скриншот work.ua
Що потрібно знати про правила бронювання від мобілізації
Згідно з постановою уряду, держава надає можливість бронювати військовозобов'язаних працівників підприємств, установ, організацій:
- яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК);
- підприємства паливно-енергетичного комплексу;
- державні установи (топ-держслужбовці категорії "А", голови обласних, районних рад, а також сільські, селищні, міські голови).
Залежно від місця роботи умови та допустима кількість заброньованих працівників можуть змінюватися.
Списки військовозобов'язаних, які підлягатимуть бронюванню на конкретному підприємстві/ установі, затверджує Міністерство оборони України. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.
При підготовці використовувалися: інформація від Work.ua та вакансії порталу, опитування, оприлюднене Мінекономіки України, постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 та №520 від 8 травня 2024.
Раніше повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Співробітники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ бронюватимуться без обмежень.
До того ж в Україні хочуть розробити справедливі механізми бронювання співробітників для бізнесу.