Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
В Україні під час дії воєнного стану чоловіків призовного віку можуть забронювати від мобілізації. Це правило зокрема поширюється на працівників критично важливих підприємств, деяких держслужбовців тощо.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто має право на бронь під час мобілізації.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: постанови Кабміну №76 та № 520, закон 3633-IX, прес-служба Мінстратегпрому, прес-служба Мінекономіки.
Зміст
- Хто підлягає бронюванню
- Списки затверджуватиме Міноборони, а не Генштаб
- Бронювання продовжені на місяць автоматично
Хто підлягає бронюванню
Згідно з чинними правилами, забронювати можна співробітників, які працюють на:
- підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;
- підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.
До підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Також в січні цього року було змінено порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України (ОПК). Було знято обмеження на кількість заброньованих і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.
Що стосується держслужбовців, то для них із новим законом про мобілізацію, правила бронювання зміняться. Відтак, воно гарантовано залишається у топ-чиновників категорії "А", голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів.
При цьому держслужбовці категорій "Б" і "В" будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими. Зокрема, виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.
Разом з тим бронь як і раніше матимуть представники органів державної влади, інших держорганів - Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, судді, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Списки затверджуватиме Міноборони, а не Генштаб
Зауважимо, що днями уряд передав функції затвердження списків заброньованих від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони України.
Згідно з новими змінами, центральні органи виконавчої влади після перевірки списків заброньованих від підприємств подаватимуть їх на погодження до Міноборони. Хоча раніше ця функція погодження списків заброньованих належала Генштабу.
Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Міністерства економіки.
Бронювання продовжені на місяць автоматично
Варто нагадати, що вже з 18 травня набуде чинності новий комплексний закон про мобілізацію, який передбачає зміни в законодавстві, зокрема щодо бронювання військовозобов’язаних. Паралельно цьому влада розробляє нову модель броні працівників. Так, наразі в Раді розглядають дві моделі економічного бронювання. Одна з них відштовхується від мінімальної зарплати, яка має сплачуватися, щоб податки з неї становили 35 тисяч грн (щоб вистачало на мінімальну зарплату, на утримання бійця), а інша модель передбачає отримання квот, безвідносно від індустрії.
Тому, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, Кабмін 7 травня вирішив продовжуємо терміни діючих бронювань ще на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами.
Важливо. Згідно з документом, відстрочка автоматично продовжується на один місяць для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови.
Нагадаємо, раніше ми писали, що залізничникам продовжили бронювання від мобілізації.
Також РБК-Україна пояснювало, що робити у тих випадках, коли прийшла повістка, але є бронь.
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