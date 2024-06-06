Бронь или зарплата. На что обращают внимание украинцы при поиске работы

Во время мобилизации в Украине некоторые предприятия имеют возможность бронирования своих работников от призыва в ряды ВСУ. Такую опцию работодатели уже активно указывают в вакансиях, что может стать дополнительным преимуществом для соискателей.

Подробнее о том, какие вакансии предусматривают бронь от мобилизации и где их искать, – рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

Содержание:

Бронирование – новый тренд на рынке труда?

Рынок труда Украины изначально полномасштабного вторжения столкнулся с кадровым кризисом и низкой конкуренцией среди соискателей работы.

По данным опроса, обнародованного Министерством экономики, 67% представителей украинского бизнеса назвали мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, 54% - эмиграцию за границу, 36% - неконкурентную заработную плату.

Поэтому опция бронирования от мобилизации дает компаниям шанс привлечь новых работников, учитывая нынешний дефицит кадров. В то же время кандидаты могут воспринимать оформление "брони" работодателем как одно из преимуществ наравне с заработной платой.

На портале поиска работы Work.ua создали отдельный раздел с вакансиями, где работодатели указывают, что имеют возможность бронирования своих работников.

Такие вакансии более популярны среди украинцев пока трудно оценить. Как отметили на Work.ua, лучшей иллюстрацией ситуации мог бы быть опрос среди соискателей.

Впрочем, количество предложений работы с отметкой "бронирования" на портале достаточно велико. По состоянию на 5 июня – более 3000 актуальных вакансий.

Какую работу и зарплаты предлагают с бронированием

Больше всего вакансий, предусматривающих бронь для военнообязанных, есть в следующих категориях:

Рабочие специальности, производство – 1027

Логистика, состав, ВЭД – 719

Сфера обслуживания – 433

Розничная торговля – 425

Транспорт, автобизнес – 369

Более 200 вакансий – в сфере продаж и закупки, строительства и архитектуры, медицины и фармацевтики.

Предложения работы на производстве размещают на Work.ua фармацевтические компании, машиностроительные предприятия, производители БПЛА.

К примеру, в Киеве ищут сборщика FPV-дронов. От кандидата ждут умения пользоваться ручным и электроинструментом, умение работать с паяльной станцией. Также желательно быть способным читать и понимать технические схемы, чертежи и спецификации. Обещают зарплату на уровне 30-40 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Возможность бронирования указывают для пекарей, формовщиков теста, работников хлебокомбинатов.

Вакансии с такой опцией предлагают на производствах хлеба ("Тернопольхлебпром", "Золотой каравай" в Житомире, "Киевхлеб"), и сетях супермаркетов (к примеру, "Сільпо", "THRASH! ТРАШ!", Novus).

Скриншот work.ua

Почтовый оператор "Нова пошта" в описании вакансий также указывает про оформление бронирования военнообязанных. Работников ищут в разных городах Украины на должности экспедитора, оператора почтового отделения, грузчика. Предлагают зарплаты от 15 до 23 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Логистические компании во Львове указывают опцию "брони" для водителей-дальнобойщиков на международные рейсы и водителей-экспедиторов по области

Требуют наличия водительского удостоверения соответствующей категории, биометрического паспорта для поездок за границу, а авто предоставляет работодатель.

Скриншот work.ua

Что нужно знать о правилах бронирования от мобилизации

Согласно постановлению правительства, государство предоставляет возможность бронировать военнообязанных работников предприятий, учреждений, организаций:

которым установлены мобилизационные задания (заказ);

(заказ); осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований ;

; которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в особый период; которые критически важны для оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК);

предприятия топливно-энергетического комплекса ;

; государственные учреждения (топ-госслужащие категории "А", председатели областных, районных советов, а также сельские, поселковые, городские головы).

В зависимости от места работы условия и допустимое количество забронированных работников могут изменяться.

Списки военнообязанных, подлежащих бронированию на конкретном предприятии/учреждении, утверждает Министерство обороны Украины. Детальнее об этом можно прочитать в отдельном материале.

При подготовке использовались: информация от Work.ua и вакансии портала, опрос, обнародованный Минэкономики Украины, постановления Кабмина №76 от 27 января 2023 года и №520 от 8 мая 2024 года.